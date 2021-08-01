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Выпускница ТИУ - в числе победителей конкурса "Лидеры России"

Общество, 12:49 28 августа 2021

ТИУ | Фото: ТИУ

Выпускница ТИУ, руководитель Студцентра Тюменской области Екатерина Козеева вошла в число победителей финала трека "Студенты" конкурса управленцев "Лидеры России", флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей". Финал состоялся в Мастерской управления "Сенеж" в Московской области, сообщает пресс-служба вуза.

В треке "Студенты" приняли участие 127 студентов из 29 регионов страны, в том числе трое из Тюменской области. Это молодые люди от 18 лет, которые учатся в средних специальных или высших учебных заведениях на программах бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры или закончили обучение не более двух лет назад. Всего на участие в этом треке зарегистрировались свыше 15 тыс. человек.

В финальном этапе участники предлагали решения кейсов и практических задач, работали в командах. Эксперты оценивали управленческие, аналитические и креативные способности финалистов.

Победу в конкурсе одержали 54 студента из 16 регионов страны. Победители получат приглашение пройти стажировки и образовательные программы, участвовать в мероприятиях компаний-партнеров конкурса на территории России.

Екатерина Козеева окончила бакалавриат в ТИУ по направлению "Архитектура" в 2018 году и магистратуру по направлению "Строительство" в 2020 году, сейчас девушка руководит Студенческим центром Тюменской области и курирует Студсовет региона. Поучаствовать в "Лидерах России" решила для того, чтобы проверить силы среди молодых и амбициозных управленцев страны.

"Каждый этап требует сосредоточенности, а когда проходишь один, тогда приходит азарт и хочется двигаться дальше. После успешного прохождения ретеста в Москве нас ждали очные оценочные испытания в командах. Мы сработались и смогли справиться с заданиями. Это была отличная возможность проверить себя", - поделилась Екатерина.

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# Лидеры России , ТИУ

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