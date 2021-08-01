Смерть 10 человек с COVID-19 зафиксировали за сутки в Тюменской области

| Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Смерть 10 пациентов с COVID-19 зарегистрирована в Тюменской области за сутки. В регионе выявлено 250 случаев болезни, 157 человек выздоровели, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 19 тыс. 492 случая COVID-19 в 85 регионах. Из них 6,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 тыс. 411 человек.

В Москве зафиксировано 1 тыс. 498 случаев болезни, в Санкт- Петербурге - 1 тыс. 406, в Московской области - 849.

В Свердловской области заболели 525 человек, в Челябинской области - 378, в Ханты-Мансийском автономном округе - 152, в Курганской области - 128, в Ямало-Ненецком автономном округе - 118.