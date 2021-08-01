Минздрав: в условиях COVID-19 лучше свести к минимуму использование кондиционеров

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В условиях COVID-19 использование комнатных кондиционеров стоит свести к минимуму. Об этом сообщает Минздрав РФ.

Высокий риск распространения инфекции связан с тем, что при работе сплит-систем происходит рециркуляция воздушных масс без забора наружного воздуха. Это приводит к снижению кратности воздухообмена, способствует накоплению и распространению в помещении мелкодисперсных частиц и поддержанию высоких концентраций инфекционного аэрозоля.

"С целью снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции в местах массового скопления людей, в магазинах, учреждениях культуры, общественном транспорте и так далее, использование кондиционеров комнатного типа, сплит-систем необходимо сводить к минимуму, отдавая предпочтение естественной вентиляции в максимально возможных объемах", - рассказал главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, профессор Владимир Чуланов.

По мнению эксперта, использование естественной вентиляции и регулярное проветривание помещений позволит снизить концентрацию вирусных частиц в воздухе и риск заражения COVID-19. Кроме того, следует помнить о важности использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, таких как маски.