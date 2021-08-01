В Тюменской области на карантин по COVID-19 закрыты 37 групп в детских садах

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

В Тюменской области по данным на 24 августа на карантин из-за COVID-19 закрыты 37 групп в 27 детских садах. В этих учреждениях зарегистрировали 27 случаев коронавируса среди детей, число контактных дошкольников –​ 651.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном оперативном штабе.

"В Тюмени на карантин закрыто 28 групп, в Тобольске - две, в Тобольском районе - две, в Нижнетавдинском районе - одна, в Тюменском районе - три, в Казанском районе – одна", - сообщили в опрештабе.

Напомним, по данным на 16 августа, на карантин из-за COVID-19 были закрыты 53 группы в 38 детских садах, из них 28 групп в 25 детских садах Тюмени, их посещали 579 детей. Коронавирус был выявлен у 19 дошкольников и девяти сотрудников этих учреждений.

Любовь Голышева