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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области действуют два очага коронавирусной инфекции

Общество, 17:46 23 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два очага новой коронавирусной инфекции продолжают действовать в АО "Антипинский НПЗ" и пансионате для пожилых людей "Дача" на 23 августа. Очаг в МЧУ ДПО "Нефросовет" снят с контроля.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном оперштабе.

Напомним, очаг в Антипинском НПЗ в Тюмени был зафиксирован 26 июля. На предприятии заболело 19 сотрудников, контактных – 26 человек. В пансионате "Дача" заболели ковидом шесть человек 2 августа, а контактных выявлено - 48 человек.

Добавим, как отмечают эксперты регионального управления Роспотребнадзора, контактные лица допускаются к работе после 14-дневного медицинского наблюдения в случае отсутствия признаков ОРВИ и закрытия листка нетрудоспособности. Очаг снимается с контроля, если от 14 дней от последнего заболевшего не регистрируются новые случаи COVID-19 на предприятии.

Анжела Лебедева

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# коронавирус , очаг заболевания

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