В Тюменской области зафиксировали смерть 26 пациентов с COVID-19

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Смерть 26 пациентов с коронавирусом зафиксирована в Тюменской области. Заболели 264 человека, выздоровели 167, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлена 21 тыс. новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 797 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 тыс. 647 человек.

В Москве - 1 тыс. 852 человека, в Санкт-Петербурге заболели 1 тыс. 665, в Московской области - 1 тыс. 119.

В Свердловской области выявили 519 случаев, в Челябинской области - 382, в Ханты-Мансийском автономном округе - 163, в Курганской области - 133, в Ямало-Ненецком автономном округе - 126.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 млн 726 тыс. 523 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 175 тыс. 282 летальных исхода, выздоровели 6 тыс. 4 тыс. 52 человека.