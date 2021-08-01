В Тюменской области зафиксирована смерть 23 человек с COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Cмерть 23 человек с коронавирусом зафиксирована в Тюменской области. Заболели 262 человека, 160 выздоровели, сообщает федеральный оперативный штаб 22 августа.

За последние сутки в России выявлено 20 тыс. 564 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 762 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 15 тыс. 414 человек.

В Москве заболели 1 тыс. 661 человек, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 481, в Московской области - 1 тыс. 184.

В Свердловской области зафиксировано 522 случая болезни, в Челябинской области - 380, в Ханты-Мансийском автономном округе - 158, в Курганской области - 132, в Ямало-Ненецком автономном округе - 127.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 млн 747 тыс. 87 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 176 тыс. 44 летальных исхода, выздоровели 6 млн 19 тыс. 466 человек.