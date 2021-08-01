В Тюменской области составлено 533 протокола на антимасочников за две недели

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

533 протокола на жителей Тюменской области, в том числе 271 – в Тюмени, которые находились без медицинской маски в общественных местах, составили сотрудники правоохранительных органов в ходе рейдов за последние две недели. Решение о наказании принимает суд. Это может быть предупреждение или денежное взыскание.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

С начала действия режима повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции в Тюменской области сотрудники полиции, Росгвардии, управления Роспотребнадзора и департамента потребительского рынка проводят регулярные рейды в торговые центры, организации общественного питания.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Контроль за ношением масок в транспорте ведется по вторникам и четвергам с 8 до 16 часов тремя межведомственными группами, сообщает региональный оперштаб.

"В настоящее время сотрудниками управления Роспотребнадзора по Тюменской области совместно с департаментом транспорта Тюмени и сотрудниками УМВД проводятся мероприятия на общественном транспорте, направленные на контроль соблюдения масочного режима гражданами и должностными лицами. С июня было проверено 2 тысячи 836 транспортных средств", - рассказали эксперты.

Напомним, режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 12 сентября 2021 г.

Анжела Лебедева