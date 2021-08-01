В Тюменской области зарегистрировали смерть 15 пациентов с COVID-19

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Cмерть 15 пациентов с коронавирусом зафиксирована в Тюменской области. Заболели 267 человек, выздоровели 157, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 20 тыс. 914 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 тыс. 713 человек.

В Санкт-Петербурге заболели 1 тыс. 636 человек, в Москве - 1 тыс. 590, в Московской области - 1 тыс. 240.

В Свердловской области выявили 516 случаев, в Челябинской области - 386, в Ханты-Мансийском автономном округе - 162, в Курганской области - 131, в Ямало-Ненецком автономном округе - 125.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 млн 663 тыс. 473 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 172 тыс. 909 летальных исходов, выздоровели 5 тыс. 939 тыс. 37 человек.