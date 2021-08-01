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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области из-за COVID-19 закрыты 53 группы в детских садах

Общество, 17:27 16 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области по данным на 16 августа на карантин из-за COVID-19 закрыты 53 группы в 38 детских садах. В этих учреждениях зарегистрированы единичные случаи заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном оперативном штабе.

"Эти группы посещали 999 детей. Заболели 29 малышей и 24 сотрудника дошкольных образовательных учреждений", - рассказали в оперштабе.

В Тюмени на карантин закрыто 28 групп в 25 детских садах, их посещали 579 детей. Коронавирус был выявлен у 19 дошкольников и 9 сотрудников этих учреждений.

Напомним, по данным на 9 августа на карантин из-за COVID-19 было закрыто 42 группы в 29 детских садах Тюменской области. В этих учреждениях было выявлено 23 случая заболевания коронавирусом среди детей и 19 – среди сотрудников. Эти группы посещали 819 малышей.

В пришкольных и загородных лагерях зарегистрированы единичные случаи заболевания COVID-19. Очаговой заболеваемости нет.

Любовь Голышева

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# детские сады , карантин , коронавирус

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