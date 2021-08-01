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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области за сутки 18 человек умерли от COVID-19

Общество, 15:08 15 августа 2021

Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

18 человек умерли от COVID-19 за минувшие сутки по данным на 15 августа, сообщает федеральный оперативный штаб.

За сутки в регионе выявлено 274 новых случая заболевания, в том числе 27 - у детей, сообщает региональный оперштаб. На ИВЛ находятся 29 пациентов из общего числа заболевших. Выздоровели 146 человек.

Под медицинским наблюдением остаются 72 тыс. 917 человек, 256 человек находятся на перевахтовке.

Вакцинированы против коронавируса 531 тыс. 374 человека, полный курс прошли 446 тыс. 002 человека.

За весь период пандемии в Тюменской области было выявлено 50 тыс. 777 случаев COVID-19, скончались 1 тыс. 155 пациентов, выздоровел 45 тыс. 941 человек.

За последние сутки в России выявлено 21 тыс. 624 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 816 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 тыс. 426 человек.

Всего в России с начала пандемии выявлено 6 млн 600 тыс. 836 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 170 тыс. 499 летальных исходов, выздоровели 5 млн 884 тыс. 316 человек.

Евгений Бабенко

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