В Тюменской области для пациентов с COVID-19 развернули еще один моногоспиталь

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

В связи с увеличением количества пациентов с COVID-19, которым требуется стационарное лечение, моноинфекционный госпиталь на 400 койко-мест развернут на базе реабилитационного центра "Родник". Об этом сообщает оперштаб Тюменской области.

Моногоспиталь он функционирует как филиал областной инфекционной клинической больницы. Это уже девятнадцатый моногоспиталь в регионе, всего на данный момент развернуто 3 тыс. 469 коек, их занятость составляет 79,7%.

Центр "Родник" расположен по адресу 9 км Салаирского тракта, 8. О состоянии находящихся в нем пациентов родственники могут узнать по телефонам: +7 (3452) 77-26-46 и 77-20-67 ежедневно с 14 до 16 часов.

В соответствии с федеральным законом, сведения о состоянии здоровья пациента медработники сообщают только доверенным его лицам – тем, кто указан лично им при госпитализации.