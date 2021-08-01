В Тюменской области проведено 46 тыс. тестирований на коронавирус за неделю

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 46 тыс. тестирований на новую коронавирусную инфекцию проведено в Тюменской области за прошедшую неделю, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Тюменская область входит в Топ-10 субъектов РФ по количеству проведенных исследований на COVID-19 на 100 тыс. населения. Количество исследований на 100 тыс. человек за последние 7 дней составило 431,4. Общее количество тестов – 2 млн 475 тыс. 491.

Исследования проводятся на базе лабораторий государственных медицинских организаций, а также в частных лабораториях. С полным списком медицинских организаций, где можно сдать тест на COVID-19 можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам тестирования звонить на горячую линию по телефону 8-800-302-26-70. Операторы консультируют ежедневно с 8 до 20 часов.