В Тюменской области зафиксирована смерть 20 пациентов с COVID-19

| Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Смерть 20 человек с коронавирусом зарегистрирована в Тюменской области за сутки. Заболели 269 человек, выздоровели 154, сообщает федеральный оперативный штаб 17 августа.

За последние сутки в России выявлено 20 тыс. 958 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 805 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 тыс. 407 человек.

В Москве заболели 2 тыс. 6 человек, в Московской области - 1 тыс. 328, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 156.

В Свердловской области болезнь выявили у 522 человек, в Челябинской области - у 384, в Ханты-Мансийском автономном округе - у 160, в Ямало-Ненецком автономном округе - у 130, в Курганской области - у 128.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 млн 642 тыс. 559 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 172 тыс. 110 летальных исходов, выздоровели 5 млн 918 тыс. 324 человека.