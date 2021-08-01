  • 16 августа 202116.08.2021понедельник
  • USD73,4721
    EUR86,2195
  • В Тюмени 20..22 С 2 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области три очага с COVID-19 сняты с контроля

Общество, 16:04 16 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Региональный Роспотребнадзор снял с контроля очаги с коронавирусной инфекцией с ООО "Леруа Мерлен Восток", филиала "Газпром недра НТЦ" и Арбитражного суда Тюменской области.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном оперштабе.

По-прежнему контролируются очаговые заболевания в МЧУ ДПО "Нефросовет", здесь первые заболевшие - 28 человек - были зафиксированы 13 июля. АО "Антипинский НПЗ" 26 июля заболели 19 сотрудников, плюс 26 - контактных. Третий очаг - пансионат для пожилых людей "Дача" - зарегистрирован 2 августа. Заболели шесть человек, контактных – 48 человек.

В этих организациях продолжаются дополнительные противоэпидемические мероприятия, руководителям и сотрудникам рекомендовано пройти вакцинацию.

Анжела Лебедева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Антипинский НПЗ , коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:05 16.08.2021В шорт-лист международного фестиваля "Ноль плюс" вошли 70 фильмов
16:56 16.08.2021На трансформаторной подстанции Тобольска появился трехмерный кит
16:45 16.08.2021Сквер в селе Сладково строят на средства гранта регионального правительства
16:34 16.08.2021Жителей Тюменской области проверят на знание избирательного законодательства и финансов