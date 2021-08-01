В Тюменской области три очага с COVID-19 сняты с контроля

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Региональный Роспотребнадзор снял с контроля очаги с коронавирусной инфекцией с ООО "Леруа Мерлен Восток", филиала "Газпром недра НТЦ" и Арбитражного суда Тюменской области.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном оперштабе.

По-прежнему контролируются очаговые заболевания в МЧУ ДПО "Нефросовет", здесь первые заболевшие - 28 человек - были зафиксированы 13 июля. АО "Антипинский НПЗ" 26 июля заболели 19 сотрудников, плюс 26 - контактных. Третий очаг - пансионат для пожилых людей "Дача" - зарегистрирован 2 августа. Заболели шесть человек, контактных – 48 человек.

В этих организациях продолжаются дополнительные противоэпидемические мероприятия, руководителям и сотрудникам рекомендовано пройти вакцинацию.

Анжела Лебедева