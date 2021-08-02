В Тюмени новый очаг COVID-19 обнаружен в пансионате "Дача"

| Фото: департамент соцзащиты Тюменской области во ВКонтакте | Фото: департамент соцзащиты Тюменской области во ВКонтакте

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Новый очаг COVID-19 зарегистрирован в Тюмени в пансионате "Дача" по адресу: Березняковская улица, 6/2. Там заболели шесть человек, контактных – 48 человек.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном оперштабе 2 августа.

На контроле управления Роспотребнадзора продолжают оставаться очаги заболеваемости коронавирусной инфекцией в ООО "Леруа Мерлен Восток" (ул. Дмитрия Менделеева, 1), филиале "Газпром недра НТЦ" ООО "Газпром недра", Арбитражном суде Тюменской области, МЧУ ДПО "Нефросовет" и АО "Антипинский НПЗ".

"В адрес организаций даны предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, проводятся санитарно-эпидемиологические расследования", - отметили эксперты.

Анжела Лебедева