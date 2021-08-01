В Тюменской области за сутки выявлено 282 случая COVID-19

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

282 случая заболевания COVID-19 выявлено в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

В числе заболевших - 19 детей. На ИВЛ находятся 25 пациентов. Выздоровели за сутки 192 человека.

70 тыс. 602 человека остаются под медицинским наблюдением, 256 человек находятся на перевахтовке.

В целом по России за сутки выявлено 22 тыс. 804 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 789 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 17 тыс. 271 человек.

За весь период пандемии в России выявлено 6 млн 288 тыс. 677 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 159 тыс. 352 летальных исхода, выздоровели 5 млн 625 тыс. 890 человек.

Евгений Бабенко