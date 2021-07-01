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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области показатель смертности остается ниже, чем в УФО и России

Общество, 18:25 30 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Показатель общей смертности в Тюменской области, без автономных округов, составил 12,7 на 1000 населения по итогам четырех месяцев 2021 г. Это ниже чем в УФО - 14,0 на 1000 населения, и в РФ - 15,7.

Такие данные "Тюменской линии" предоставил региональный оперштаб со ссылкой на Росстат.

Традиционными в структуре смертности лидируют болезни системы кровообращения и онкопатология. "В сравнении с аналогичным периодом 2020 года прирост смертности составил 22,1% при общероссийском показателе в 24,6%. Динамика обусловлена тем, что в период с января по апрель 2020 года в Тюменской области зарегистрирован максимально низкий показатель общей смертности населения — 10,4 на 1000 населения", - отмечено в сообщении.

С апреля 2020 г. в Тюменской области началась регистрация первых случаев смертности от COVID-19 и заболеваний, связанных с новой коронавирусной инфекцией. Зарегистрированы первые три случая смерти от COVID-19.

"Серьезную лепту в статистику смертности от сердечно-сосудистых заболеваний вносит хроническая сердечная недостаточность. Актуальность этой проблемы обусловлена распространенностью патологии, тяжелым прогрессирующим течением заболевания, многократными госпитализациями, ранней инвалидизацией, продолжительным лечением и реабилитацией. К тому же, сосуды и сердце - основные мишени, по которым бьет коронавирус", - говорят эксперты.

Напомним, согласно статистике на 30 июля в Тюменской области за сутки скончались пятеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Выявлено 279 новых случаев заболевания. Всего с начала пандемии 46 тыс. 280 человек заболели COVID-19, выздоровели – 43 тыс. 51 жителей области. Умерли 973 человека.

Анжела Лебедева

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# коронавирус , смертность

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