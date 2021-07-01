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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Молодой возраст не спасает от COVID-19, предупреждают медики

Общество, 14:03 29 июля 2021

Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

Молодой возраст не спасает от COVID-19. Среди пациентов с тяжелым течением заболевания есть люди 30-40 лет, сообщил заведующий терапевтической службой ОБ№4 Ишима Игорь Коптяев.

"Мы имеем летальный случай у 27-летнего человека. В крайне тяжелом состоянии находятся пациенты от 30 до 42 лет. В 2020 году весной можно было ожидать, что люди этого возраста переболеют в легкой форме. Сейчас гарантировать пациенту, что его возраст убережет от летального исхода, нельзя. Именно поэтому прививаться нужно всем", - подчеркнул врач.

Игорь Коптяев сообщил, что сейчас в двух госпиталях - в Ишиме и Большое Сорокино - проходят лечение 232 человека, в том числе 43 находятся в реанимации в состоянии разной степени тяжести.

Татьяна Ковалева

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# коронавирус

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