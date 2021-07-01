В Тюменской области у 26 беременных женщин выявлен COVID-19 за сутки

| Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

У 26 беременных женщин, которые поступили в Перинатальный центр по ул. Энергетиков в Тюмени, подтвердился коронавирус за последние сутки. 10 женщин находятся в реанимации, их состояние расценивается, как тяжелое.

Такую информацию по запросу "Тюменской линии" предоставил региональный оперштаб.

"В Перинатальном центре на сегодня проходит лечение 108 беременных. Обращаем внимание, что это и пациентки с подтвержденным коронавирусом, и ожидающие результата, и те, у кого коронавирус уже может не определяться, но еще требуется стационарное лечение", - сообщили эксперты.

Анжела Лебедева