В Тюменской области у 1870 жителей выявлен COVID-19 по итогам тестирования за неделю

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

48 тыс. 788 исследований на COVID-19 проведено в Тюменской области с 19 по 25 июля. У 1 тыс. 870 человек выявлено заболевание.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего с начала пандемии в регионе проведено более 2,3 млн тестов.

Исследования проводятся на базе лабораторий государственных медицинских организаций, а также в частных лабораториях. Всего в регионе работает 22 лаборатории. С полным списком медицинских организаций, где можно протестироваться на COVID-19, здесь.

Исследования материала выполняются за 48 часов от момента поступления в лабораторию.

Напомним, в Тюменской области продолжает работу горячая линия по вопросам, связанным с тестированием на новую коронавирусную инфекцию, срокам исполнения и выдаче результатов тестов. Задать свои вопросы можно по телефону 8-800-302-26-70 ежедневно с 8 до 20 часов.

Татьяна Ковалева