Привитые от коронавируса остаются уязвимыми в течение 42 дней

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Мнение, что привитым от коронавирусной инфекции, можно перестать носить маску, является распространенным заблуждением. Риск заболеть, пусть и в легкой форме, но остается, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Основная задача вакцинации от COVID-19 — "натренировать" иммунитет, чтобы при встрече с вирусом организм уже знал, как с ним бороться, напомнили в ведомстве.

Полноценный иммунитет формируется спустя 42 дня после первой прививки, а значит, в этот период вакцинированный наиболее уязвим. Но и после этого срока не стоит пренебрегать средствами защиты.

Важно понимать, что прививка снижает риск заболевания COVID-19, а не гарантирует стопроцентную защиту. В случае заражения вакцинированный переболеет в легкой форме, без развития осложнений, а иногда и вовсе бессимптомно.

Кроме того, вакцинированный может болеть бессимптомно и стать источником инфекции для других людей.

Также использование средств индивидуальной защиты обязательно для всех граждан в местах массового пребывания людей, это регламентируют нормативные документы в каждом регионе страны. За отсутствие средств защиты в общественном месте можно получить штраф.