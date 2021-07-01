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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Региональный Роспотребнадзор: вакцинированные не входят в число контактных по коронавирусу

Общество, 13:11 26 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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В число контактных лиц при выявлении больного COVID-19 не включают вакцинированных и переболевших коронавирусом при наличии у них антител класса IgG, сообщает региональный оперштаб.

В число контактных не включают лиц, переболевших COVID-19 либо привитых против COVID-19, имеющих на момент контакта с больным (инфицированным) коронавирусом защитный титр антител класса IgG. Привитым человек считается на 21 день от постановки второй прививки. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора со ссылкой на документ МР 3.1.0221-20 "Организация работы в очагах COVID-19".

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что масочный режим в трудовых коллективах и общественных местах обязаны соблюдать все граждане, в том числе вакцинированные и переболевшие.

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# коронавирус , Роспотребнадзор

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