Региональный Роспотребнадзор: вакцинированные не входят в число контактных по коронавирусу

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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В число контактных лиц при выявлении больного COVID-19 не включают вакцинированных и переболевших коронавирусом при наличии у них антител класса IgG, сообщает региональный оперштаб.

В число контактных не включают лиц, переболевших COVID-19 либо привитых против COVID-19, имеющих на момент контакта с больным (инфицированным) коронавирусом защитный титр антител класса IgG. Привитым человек считается на 21 день от постановки второй прививки. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора со ссылкой на документ МР 3.1.0221-20 "Организация работы в очагах COVID-19".

В Роспотребнадзоре подчеркивают, что масочный режим в трудовых коллективах и общественных местах обязаны соблюдать все граждане, в том числе вакцинированные и переболевшие.