В Тюменской области вводится запрет на массовые мероприятия и работу кафе в ночное время

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Фудкорты и детские площадки в торговых центрах Тюменской области приостанавливают работу с 28 июля. В регионе введен ряд ограничительных мер для предотвращения распространения COVID-19. Решение принято на заседании оперативного штаба, сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Кроме того, начиная с 28 июля заведения общепита не могут работать с 24 часов до 6 утра. Это не коснется услуг "на вынос". Проживающие в гостиницах могут заказать еду в номер.

Мероприятия, запланированные в Тюмени в рамках празднования Дня города, переводятся в режим онлайн.

Напомним, в регионе продолжает действовать частичное ограничение на оказание плановой медицинской помощи до 14 августа 2021 года.

"Мы просим с вниманием отнестись к ситуации. Соблюдайте масочный режим, не посещайте торговые точки с массовым скоплением людей, ограничьте семейные мероприятия. Эти меры и массовая вакцинация позволят нам снизить распространение COVID-19", – подчеркнула Ольга Кузнечевских.

Фото: admtyumen.ru Фото: admtyumen.ru

Евгений Бабенко