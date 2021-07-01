Нарушения антиковидных мер выявлены в тюменском "Сити-Центре" в ходе рейда

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ряд нарушений в исполнении обязательных мер профилактики коронавируса обнаружили участники межведомственного профилактического мероприятия. Представители регионального Роспотребнадзора, областного департамента потребительского рынка и сотрудники полиции побывали в торгово-офисном центре "Сити-Центр" по ул. Герцена, 64 23 июля.

Обходя служебные помещения центра комиссия обнаружила отсутствие входного фильтра в офисе "Функционального сервисного центра информирования клиентов". На территории предприятия не проводится термометрия сотрудников, отсутствует запас средств индивидуальной защиты - масок и перчаток и дезинфицирующие средства.

"Также в местах массового скопления людей отсутствует бактерицидный облучатель", - добавила специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Тюменской области Мария Буракова. В отношении юридического лица составлен протокол об административном нарушении, материалы передадут в суд.

Напомним, что с начала июля в Тюменской области на 277 объектах проверено соблюдение мероприятий по профилактике распространения коронавируса. По результатам межведомственных проверок составлено 68 протоколов, 14 из них - об административном приостановлении деятельности.

В связи со сложной эпидобстановкой участились проверки предпринимателей в сфере услуг общественного питания, реализующих продовольственные и непродовольственные товары, а также торгово-развлекательных центров и комплексов. Роспотребнадзор контролирует соблюдение предписаний о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий.

Контроль за соблюдением жителями и организациями действующего режима повышенной готовности в Тюменской области усилен с 16 июня, напоминает региональный оперативный штаб. Режим повышенной готовности для профилактики COVID-19 продлен в регионе до 12 сентября.

Сотрудники Роспотребнадзора отмечают, что проверки предприятий общественного питания и торговли проходят на регулярной основе, в том числе по обращениям граждан.

Николай Ступников