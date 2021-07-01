В Тюменской области приостановлена работа 14 организаций из-за нарушений противоэпидемического режима

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

277 объектов проверено с начала июля в Тюменской области на соблюдение мероприятий по профилактике распространения коронавируса. По результатам проверок составлено 68 протоколов, 14 из них - об административном приостановлении деятельности, сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

"За истекший период июля управление проверило 227 объектов, в том числе в рамках совместных рейдовых проверок с департаментом правительства Тюменской области и полицией. В 57 объектах (это 25%) были выявлены нарушения в проведении обязательных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции", - рассказала Шарухо.

Напомним, в связи со сложной эпидобстановкой в регионе с июня участились проверки в отношении предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания, осуществляющих реализацию продовольственной и непродовольственной группы товаров, на предприятиях и в организациях, осуществляющих управление и эксплуатацию торговых центров, торгово-развлекательных центров, торговых комплексов.

Роспотребнадзор держит на контроле выполнение предписаний о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий, в том числе по соблюдению масочного режима посетителями объектов, недопущения нахождения граждан без масок в общественных местах, а также обслуживания таких лиц и предоставления им услуг.

Татьяна Тихонова