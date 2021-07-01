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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Кардиолог из "красной зоны" дал рекомендации тюменцам с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Общество, 11:39 23 июля 2021

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Не прекращать назначенную врачом терапию, вести здоровый образ жизни, принимать витамины рекомендовал пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями врач-кардиолог моногоспиталя ОКБ №1 Иван Павловский.

Медик подчеркнул важность вакцинации от коронавируса и напомнил, что для выработки антител нужно две-три недели. Он рассказал, что в моногоспитале лечатся пациенты, ранее привившиеся от COVID-19, тяжелых больных среди них нет.

"К нам поступают пациенты, которые уже находились в инкубационном периоде во время вакцинации, и не знали об этом. Некоторые полагают, что болезнь возникла из-за прививки, но это заблуждение. Сама вакцина не содержит вируса, который может заразить, - сказал медик. - Кроме того, у людей с хроническим заболеваниями вакцина не так эффективна, бывает, что антитела не вырабатываются. Поэтому так важен коллективный иммунитет, который защитит этих пациентов".

Врач напомнил о чрезвычайной заразности штамма "дельта", который может проявиться першением в горле, головной, мышечной, суставной болью. А вот сильного кашля может не наблюдаться. В случае появления симптомов болезни следует остаться дома и обратиться за врачебной помощью.

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# коронавирус

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