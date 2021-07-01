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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Путешественников Тюменской области оштрафовали на 1 млн 687 тыс. рублей за отсутствие ПЦР-тестов

Общество, 10:35 23 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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59 тыс. жителей Тюменской области побывали за границей с 1 августа 2020 года. Большинство обследовались на COVID-19 после возвращения и разместили результаты тестирования на госуслугах, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

У 327 жителей области была выявлена коронавирусная инфекция.

На 148 путешественников составлены административные протоколы за отсутствие информации о тестировании. Наложены штрафы на общую сумму 1 млн 697 тыс. 800 рублей.

"Россиянам, прибывшим из зарубежных стран на территорию страны любым видом транспорта необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в течение трех дней с момента въезда. Тест не требуется при наличии вакцинации против коронавируса в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании", - отметили в ведомстве.

Сведения о ПЦР, перенесенном заболевании или вакцинации размещаются на Едином портале государственных услуг с помощью формы "Предоставление сведений о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции для прибывающих на территорию Российской Федерации".

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# коронавирус , ПЦР , тестирование

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