В Тюменской области в июле в сутки умирают от 3 до 26 пациентов с COVID-19

| Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

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Количество умерших пациентов с коронавирусной инфекцией в Тюменской области с начала июля не имеет стабильно высоких показателей. Регистрируется от трёх до 26 умерших в сутки.

Об этом корреспонденту "Тюменской области" сообщили в региональном оперштабе.

"Характерной особенностью третьей волны пандемии является высокий процент выявления внебольничной пневмонии, преобладание среднетяжелых и тяжелых форм заболевания, потребность в кислородной поддержке, стационарном лечении. Тяжелое течение заболевания приводит к росту количества летальных исходов", - рассказали в оперштабе.

Эксперты отмечают, что чаще всего причиной смерти у пациентов с COVID-19 являются тяжелые сопутствующие заболевания, позднее обращение за медицинской помощью, самолечение, преклонный возраст и отказ от вакцинации.

Анжела Лебедева