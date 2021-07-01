Круглосуточный пункт экспресс-тестирования на COVID-19 открыли в аэропорту Рощино

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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Круглосуточный пункт экспресс-тестирования на COVID-19 открыли в Тюмени на втором этаже аэровокзала, в районе зоны досмотра. ПЦР-тестирование доступно для всех.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила директор по производству аэропорта Рощино Ольга Зайцева.

По ее словам, руководство аэропорта заключило соглашение с компанией "Фастест ООО Полимед" на оказание данного вида услуг. И теперь пассажиры могут без проблем пройти тестирование сразу же по прилету, не передвигаясь по городу в поисках ближайшей клиники.

С 2020 года в аэропорту продолжают работать выездные пункты тестирования, напомнила Ольга Зайцева, которые располагаются в зоне прилета. Они охватывают пассажиров международных линий. Тестирование проводят специалисты МСЧ "Нефтяник".

Напомним, тюменцам, привитым от COVID-19, не нужно сдавать ПЦР-тест после возвращения из-за границы.

Те же, кто не вакцинировался, обязаны в течение трех календарных дней со дня въезда в Россию сделать ПЦР-тест на коронавирус. До получения результатов теста важно соблюдать режим самоизоляции по месту жительства или пребывания.

Анжела Лебедева