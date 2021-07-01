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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Заболеваемость коронавирусом в Тюменской области за месяц выросла более чем в три раза

Общество, 17:41 22 июля 2021

здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

В Тюменской области неблагополучная эпидемиологическая ситуация по коронавирусу. Об этом заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, за месяц показатель заболеваемости в Тюменской области увеличился в почти в три с половиной раза.

"С 24 (14-20 июня) по 28 (14-18 июля) неделю показатель заболеваемости увеличился в 3,4 раза. На 28 неделе было зарегистрировано на 12% больше случаев заболевания СOVID-19, чем на 27 неделе. Вместе с ростом заболеваемости за последние недели отмечается увеличение смертности среди заболевших", - сообщила Галина Шарухо.

Среди заболевших с 14 по 18 июля 73% – люди трудоспособного возраста (18-64 года), причем в возрасте 30-64 года чаще стали болеть на 9% к предыдущей неделе, в группе 18-29 лет - на 14%, старше 65 лет на 22%.

Заболеваемость среди детей в возрасте 7-17 лет выросла на 17%, от 1 до 6 лет – на 10%. В детских образовательных и оздоровительных учреждениях очаговой заболеваемости нет.

Основным местом заражения по-прежнему являются контакты в семейном очаге, на втором месте - по месту работы и на третьем – в общественных местах и транспорте.

За неделю зарегистрировано 429 семейных очага, установлено более 31 тыс. контактных лиц. Охват тестированием за последние семь дней составил 445 на 100 тыс. населения.

Татьяна Тихонова

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# Галина Шарухо , коронавирус , Роспотребнадзор

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