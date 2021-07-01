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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В 14 муниципалитетах Тюменской области выросла заболеваемость COVID-19

Общество, 20:33 22 июля 2021

здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

На 12% больше выявлено случаев коронавируса в Тюменской области с 12 по 18 июля, чем неделей ранее. Рост заболеваемости наблюдается в 14 муниципальных районах, сообщила руководитель регионального Роспотребнадзора Галина Шарухо.

"За последнюю неделю увеличение заболеваемости отмечается в 14 муниципальных районах. Самый большой прирост показателя в Сладковском районе - в восемь раз, Омутинском районе - в пять раз, Уватском и Казанском районах - в четыре раза, Армизонском - в три", - рассказала Шарухо.

Случаи заболевания COVID-19 зарегистрированы во всех муниципальных образованиях. Более 70% больных коронавирусом на прошлой неделе выявлено в Тюмени, на втором месте - Тюменский район, на третьем - Заводоуковский район и Тобольск.

Помимо коронавируса, люди жители региона стали чаще болеть ОРВИ. С 12 по 18 июля зарегистрировано 12 тыс. 895 таких случаев, неделей ранее – 11 тыс. 665 случаев. Показатель заболеваемости ОРВИ на 39% выше эпидемического порога и на 11% выше уровня предыдущей недели. Случаев гриппа не зарегистрировано.

Татьяна Тихонова

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# Галина Шарухо , коронавриус , Роспотребнадзор , статистика

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