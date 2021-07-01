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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Семь человек с COVID-19 скончались в Тюменской области

Общество, 13:45 24 июля 2021

Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Семь человек с коронавирусом умерли в Тюменской области за сутки. Выявлено 269 новых случаев болезни, выздоровели 219 пациентов, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 23 тыс. 947 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 тыс. 952 человека.

В Москве заболели 3 тыс. 376, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 937, в Московской области - 2 тыс. 96.

В Свердловской области выявили 488 случаев, в Челябинской области - 312, в Ханты-Мансийском автономном округе - 190, в Ямало-Ненецком автономном округе - 127, в Курганской области - 125.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 млн 102 тыс. 469 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 153 тыс. 95 летальных исходов, выздоровели 5 млн 471 тыс. 956 человек.

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# коронавирус

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