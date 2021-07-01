  • 25 июля 202125.07.2021воскресенье
  • USD73,7663
    EUR86,8451
  • В Тюмени 18..20 С 5 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

За сутки в Тюменской области выявлен 271 случай COVID-19

Общество, 14:12 25 июля 2021

Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

271 случай заболевания выявлен в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаба.

В числе заболевших - 23 ребенка. 20 пациентов из общего числа заболевших находятся на ИВЛ. В течение суток выздоровели 189 человек.

Под медицинским наблюдением остаются 64 тыс. 379 человек, 249 человек находятся на перевахтовке.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 44 тыс. 902 случаяCOVID-19. Выздоровели 41 тыс. 972 пациента.

В целом по стране за сутки выявлено 24 тыс. 072 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 9,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 779 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 тыс. 678 человек.

Всего на сегодня в России выявлен 6 млн 126 тыс. 541 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 153 тыс. 874 летальных исхода, выздоровели 5 млн 490 тыс. 634 человека.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:47 25.07.2021В Голышманово к сентябрю сформируют коллективный иммунитет к COVID-19
14:39 25.07.2021Распознавать рак на ранних стадиях учат медиков Тюменcкой области
14:12 25.07.2021За сутки в Тюменской области выявлен 271 случай COVID-19
14:02 25.07.2021Один лесной пожар возник в Тюменской области за минувшие сутки