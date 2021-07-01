За сутки в Тюменской области выявлен 271 случай COVID-19

Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

271 случай заболевания выявлен в Тюменской области за минувшие сутки, сообщает региональный оперативный штаба.

В числе заболевших - 23 ребенка. 20 пациентов из общего числа заболевших находятся на ИВЛ. В течение суток выздоровели 189 человек.

Под медицинским наблюдением остаются 64 тыс. 379 человек, 249 человек находятся на перевахтовке.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 44 тыс. 902 случаяCOVID-19. Выздоровели 41 тыс. 972 пациента.

В целом по стране за сутки выявлено 24 тыс. 072 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 9,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 779 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 тыс. 678 человек.

Всего на сегодня в России выявлен 6 млн 126 тыс. 541 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 153 тыс. 874 летальных исхода, выздоровели 5 млн 490 тыс. 634 человека.

Евгений Бабенко