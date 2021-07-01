В Тюмени новый очаг COVID-19 выявлен в Антипинском НПЗ

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Новый очаг COVID-19 выявлен в Антипинском НПЗ в Тюмени. На предприятии заболело 19 сотрудников, контактных – 26 человек.

По данным на 26 июля на контроле управления Роспотребнадзора находятся пять очагов заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном оперштабе.

К ранее действующим очагам в ООО "Леруа Мерлен Восток" (ул. Дмитрия Менделеева, 1), филиале "Газпром недра НТЦ" ООО "Газпром недра", Арбитражном суде Тюменской области и МЧУ ДПО "Нефросовет" присоединилось АО "Антипинский НПЗ".

"В настоящее время проводятся санитарно-эпидемиологические расследования. В адрес организаций даны предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий", - добавили эксперты.

Анжела Лебедева