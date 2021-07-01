В Тюменской области скончались 10 человек с COVID-19

| Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

Десять пациентов с коронавирусом скончались в Тюменской области за сутки. Выявлено 272 случая заболевания, 209 человек выздоровели, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 23 тыс. 239 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 9,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 727 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 тыс. 200 человек.

В Москве заболели 2 тыс. 629 человек, в Московской области - 2 тыс. 161, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 929.

В Свердловской области выявлено 494 заболевших, в Челябинской области - 321, в Ханты-Мансийском автономном округе - 198, в Ямало-Ненецком автономном округе - 129, в Курганской области - 124.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 млн 149 тыс. 780 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 154 тыс. 601 летальный исход, выздоровели 5 млн 506 тыс. 834 человека.