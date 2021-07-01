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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Первая партия вакцины "Спутник Лайт" поступила в Тюменскую область

Общество, 13:44 27 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

7 тыс. 628 доз вакцины "Спутник Лайт" поступило в Тюменскую область. Это первая поставка однокомпонентной вакцины в регион, сейчас она распределяется по медучреждениям, сообщает оперштаб.

"Спутник Лайт" - четвёртая зарегистрированная в России вакцина от коронавируса. От трех предыдущих она отличается тем, что делать нужно только одну инъекцию, а не две. Чаще всего ее используют для ревакцинации.

В зависимости от наличия в поликлинике вакцин, пациенту будет предложен выбор при осмотре перед вакцинацией.

Всего в Тюменскую область с начала массовой вакцинации поступило более 503 тыс. доз вакцины, в том числе 460 тыс. 297 доз - "Спутник V", 33 тыс. 620 - "ЭпиВакКорона", 1 тыс. 610 - "КовиВак" и 7 тыс. 628 - "Спутник Лайт".

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# вакцинация , коронавирус

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