  • 28 июля 202128.07.2021среда
  • USD73,8471
    EUR86,9919
  • В Тюмени 12..14 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

276 случаев COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки

Общество, 13:47 28 июля 2021

департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

276 случаев коронавируса подтвердилось в Тюменской области за сутки. Скончались пятеро пациентов, выздоровели 228, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 22 тыс. 420 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 798 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 тыс. 579 человек.

В Свердловской области заболели 495 человек, в Челябинской области - 329, в ХМАО- 191, на Ямале - 130, в Курганской области - 126.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 млн 195 тыс. 232 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 156 тыс. 178 летальных исходов, выздоровели 5 млн 547 тыс. 529 человек.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:39 28.07.2021Тюменцы еще успевают подать заявку на конкурс "Моя идея" и получить до 50 тыс. рублей
14:28 28.07.2021Глава филиала "Вектора" Александр Семенов считает, что вакцинацию надо ускорить
14:17 28.07.2021В Тюменском районе готовность к отопительному сезону составляет 60%
14:05 28.07.2021Тюменским студентам предлагают бесплатно путешествовать по России