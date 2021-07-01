276 случаев COVID-19 выявили в Тюменской области за сутки

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

276 случаев коронавируса подтвердилось в Тюменской области за сутки. Скончались пятеро пациентов, выздоровели 228, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 22 тыс. 420 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 798 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 тыс. 579 человек.

В Свердловской области заболели 495 человек, в Челябинской области - 329, в ХМАО- 191, на Ямале - 130, в Курганской области - 126.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 млн 195 тыс. 232 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 156 тыс. 178 летальных исходов, выздоровели 5 млн 547 тыс. 529 человек.