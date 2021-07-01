Риск заразиться COVID-19 при купании в водоемах минимален, заявили эксперты

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

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Открытые водоемы не являются источником передачи новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Как отмечают в ведомстве, COVID-19 передается от человека к человеку воздушно-капельным путем и нет подтверждений того, что болезнь может распространяться через воду.

Напомним, что в Тюменской области 10 зон для купания имеют заключение о соответствии санитарным правилам и условиям и безопасны для здоровья населения. Среди них оз. Верхнее Кривое, пруд санатория "Сибирь", оз. Андреевское, р. Ишим и другие.