Восемь пациентов с COVID-19 скончались в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Молодой возраст не спасает от COVID-19, предупреждают медики

Восемь человек с коронавирусом скончались в Тюменской области за сутки. Выявлено 277 случаев заболевания, выздоровели 209 пациентов, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 23 тыс. 270 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 20 тыс. 834 человека.

В Москве заболели 3 тыс. 356 человек, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 925, в Московской области - 1 тыс. 325.

В Свердловской области выявили 499 случаев, в Челябинской области - 331, в Ханты-Мансийском автономном округе - 199, на Ямале - 132, в Курганской области - 130.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 млн 218 тыс. 502 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 156 тыс. 977 летальных исходов, выздоровели 5 млн 568 тыс. 363 человека.