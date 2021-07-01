  • 29 июля 202129.07.2021четверг
  • USD73,6088
    EUR86,9173
  • В Тюмени 11..13 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Случаи заболевания COVID-19 зарегистрированы в лагерях Тюменской области

Общество, 18:33 29 июля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Единичные случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы в пришкольных и загородных лагерях Тюменской области. Очаговой заболеваемости в учреждениях детского отдыха нет.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном оперативном штабе.

Число закрытых из-за COVID-19 групп в детсадах области возросло до 52. Единичные случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 33 детсадах региона. В Тюмени на карантин закрыты 28 групп в 20 учреждениях дошкольного образования.

"В Тюменской области зарегистрированы 33 случая заболевания среди детей и 19 случаев среди работников дошкольных учреждений", - добавили в оперштабе.

Ранее, по данным на 23 июля, в связи с выявленными случаями заболеваний коронавирусной инфекцией на карантин были закрыты 43 группы в 28 детских садах. COVID-19 был диагностирован у 25 воспитанников 19 детских садов и 18 сотрудников 12 детских садов.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# детские сады , карантин , коронавирус , лагеря отдыха

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:53 29.07.2021Успешные маркетинговые находки тюменцев отметят эксперты премии PROOF
18:41 29.07.2021Тюменские семьи с детьми смогут покупать авиабилеты со скидками
18:35 29.07.2021 В Тюмени прошло возложение цветов к памятным местам
18:33 29.07.2021Случаи заболевания COVID-19 зарегистрированы в лагерях Тюменской области