Случаи заболевания COVID-19 зарегистрированы в лагерях Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Единичные случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы в пришкольных и загородных лагерях Тюменской области. Очаговой заболеваемости в учреждениях детского отдыха нет.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном оперативном штабе.

Число закрытых из-за COVID-19 групп в детсадах области возросло до 52. Единичные случаи заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 33 детсадах региона. В Тюмени на карантин закрыты 28 групп в 20 учреждениях дошкольного образования.

"В Тюменской области зарегистрированы 33 случая заболевания среди детей и 19 случаев среди работников дошкольных учреждений", - добавили в оперштабе.

Ранее, по данным на 23 июля, в связи с выявленными случаями заболеваний коронавирусной инфекцией на карантин были закрыты 43 группы в 28 детских садах. COVID-19 был диагностирован у 25 воспитанников 19 детских садов и 18 сотрудников 12 детских садов.

Любовь Голышева