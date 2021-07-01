В Тюменской области за сутки скончались пятеро человек с COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пятеро пациентов с коронавирусом скончались в Тюменской области за сутки. Выявлено 279 новых случаев, выздоровели 210 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 23 тыс. 564 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 794 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 20 тыс. 485 человек.

В Москве заболели 3 тыс. 481 человек, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 916, в Московской области - 1 тыс. 453.

В Свердловской области выявили 507 случаев, в Челябинской области - 335, в Ханты-Мансийском автономном округе - 202, в Ямало-Ненецком автономном округе - 131, в Курганской области - 131.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 млн 242 тыс. 66 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 157 тыс. 771 летальный исход, выздоровели 5 млн 588 тыс. 848 человек.