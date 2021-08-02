Более двух миллионов жителей УФО вакцинировались от COVID-19

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

2,2 млн жителей Уральского федерального округа завершили курс вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами.

Первый компонент вакцины получили 2,8 млн жителей округа.

"Среднесуточный темп вакцинации вырос, но этого еще недостаточно. Сбавлять обороты нельзя", - подчеркнул полпред.

На прошлой неделе в среднем за сутки в округе ставили 25,5 тыс. прививок. Это на 2 тыс. больше, чем неделей раньше. По данным регионов УФО, в ближайшее время ожидаются поставки более 170 тыс. доз вакцины.

К 1 сентября прививки от коронавируса должны иметь 5,7 млн человек, или 60 % населения федерального округа.

Коэффициент распространения инфекции, то есть, среднее количество людей, которых заражает один заболевший, снизился: в середине июля он составлял 1,15, по данным на 2 августа - 1,04. В среднем по России этот показатель - 1,01. Но про выход на плато пока говорить рано, отметил Владимир Якушев.

Охват тестированием жителей на COVID-19 по-прежнему превышает норматив во всех регионах УФО. В медучреждениях за неделю развернуто 1,5 тыс. дополнительных коек для заболевших коронавирусом. Всего в регионах готово 24,5 тыс. коек, свободно - 12 %.





Евгений Бабенко