Случаи COVID-19 зарегистрированы в 29 детских садах Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области по данным на 9 августа на карантин из-за COVID-19 закрыто 42 группы в 29 детских садах. В этих учреждениях зарегистрированы единичные случаи заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном оперативном штабе.

"Эти группы посещали 819 детей. Всего заболело 23 ребенка и 19 сотрудников дошкольных учреждений. В Тюмени закрыто 28 групп в 18 детских садах. Их посещали 598 детей, заболело 16 детей и 12 сотрудников", - рассказали в оперштабе.

Напомним, по информации на 5 августа в Тюменской области на карантин из-за COVID-19 было закрыто 58 групп в 38 детских садах. В этих учреждениях было выявлено 44 случая заболевания среди детей и 14 - среди сотрудников детских садов.

В пришкольных и загородных лагерях по-прежнему фиксируются только единичные случаи заболевания COVID-19. Очаговой заболеваемости нет.

Любовь Голышева