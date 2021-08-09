  • 9 августа 20219.08.2021понедельник
  • В Тюмени 18..20 С 5 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Случаи COVID-19 зарегистрированы в 29 детских садах Тюменской области

Общество, 17:42 09 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области по данным на 9 августа на карантин из-за COVID-19 закрыто 42 группы в 29 детских садах. В этих учреждениях зарегистрированы единичные случаи заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в региональном оперативном штабе.

"Эти группы посещали 819 детей. Всего заболело 23 ребенка и 19 сотрудников дошкольных учреждений. В Тюмени закрыто 28 групп в 18 детских садах. Их посещали 598 детей, заболело 16 детей и 12 сотрудников", - рассказали в оперштабе.

Напомним, по информации на 5 августа в Тюменской области на карантин из-за COVID-19 было закрыто 58 групп в 38 детских садах. В этих учреждениях было выявлено 44 случая заболевания среди детей и 14 - среди сотрудников детских садов.

В пришкольных и загородных лагерях по-прежнему фиксируются только единичные случаи заболевания COVID-19. Очаговой заболеваемости нет.

Любовь Голышева

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# детские лагеря , детские сады , карантин , коронавирус

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:26 09.08.2021Тюменцам рассказывают о тайнах старой Лесобазы на тематических экскурсиях
18:14 09.08.2021В Тюмени стартует последний этап опрессовок
18:03 09.08.202110 августа - события дня
17:53 09.08.2021Тюменская детская железная дорога получит два новых учебных корпуса