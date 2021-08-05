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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Число закрытых на карантин групп в детсадах Тюменской области возросло до 58

Общество, 19:45 05 августа 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области на карантин из-за COVID-19 закрыто 58 групп в 38 детских садах. В этих учреждениях зарегистрированы единичные случаи заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в областном оперативном штабе.

"По данным на 5 августа зарегистрировано 44 случая заболевания среди детей и 14 случаев среди сотрудников дошкольных учреждений", - рассказали в оперштабе.

Напомним, ранее, по данным на 29 июля, в регионе были закрыты 52 группы в 33 детских садах. Из них 28 групп в 20 учреждениях дошкольного образования Тюмени.

Обычно максимальный срок закрытия группы не превышает двух недель. Подобные меры принимаются для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции и сохранения здоровья детей, сотрудников и родителей.

Любовь Голышева

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# детские сады , карантин , коронавирус

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