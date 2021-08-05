Якушев поручил минимизировать сроки ПЦР-тестирования

Фото: uralfo.gov.ru Фото: uralfo.gov.ru

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ПЦР-тестирование на коронавирус необходимо проводить максимально быстро. Такое поручение дал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

В Уральском федеральном округе развернуто 164 лаборатории, выполняющих ПЦР-исследования на COVID-19. Охват тестированием в регионах УФО составляет 396 исследований на 100 тыс. человек. Это почти вдвое выше установленного федеральным Роспотребнадзором норматива в 200 тестов на 100 тыс. человек.

"Исследование должно укладываться в 48 часов. Более того, нужно стремиться к минимизации этих сроков", - подчеркнул полпред главы государства. Регионам следует поставить на контроль все этапы тестирования: от забора пробы у пациента и её доставки в лабораторию до информирования о результатах.

Оперативная диагностика позволит быстрее начинать лечение и снизит количество тяжелых и летальных случаев.

Евгений Бабенко