У 68 процентов заболевших COVID-19 в России выявили дельта-штамм

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Штамм "дельта" в июле стал превалирующим во многих странах мира, на сегодняшний день до 70% всех случаев инфицирования связывают с этим штаммом коронавируса. В России сейчас около 68% случаев коронавируса приходится именно на этот генетический вариант, а в крупных мегаполисах его распространенность еще выше, сообщает Роспотребнадзор.

"Согласно научным данным индекс репродукции (то есть способность заражать) "дельта"-варианта увеличился в 2-2,5 раза. Если раньше носитель инфекции мог заразить 1-2 человека до момента выявления заболевания, то теперь это число доходит до 5-6", - отмечается в сообщении ведомства.

Именно поэтому при отслеживании контактных Роспотребнадзор для "дельта"-варианта берет под наблюдение большее количество людей.