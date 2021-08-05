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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области до 14 августа продлили запрет на плановую медпомощь

Общество, 10:14 05 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области продлили запрет на оказание плановой медицинской помощи в больницах региона из-за распространения коронавируса до 14 августа, сообщает региональный оперштаб.

"В связи с ростом заболеваемости COVID-19 и внебольничными пневмониями, а также недостаточным охватом вакцинацией (а значит, невозможностью коллективно противостоять распространению вируса) продлены ограничения на оказание плановой и профилактической медицинской помощи до 14 августа 2021 года", - говорится в сообщении.

Напомним, ограничения на оказание профилактической и плановой медпомощи были введены с 20 июля на две недели. В стационарах переносят плановые госпитализации и операции, исключение составляют состояния, которые не могут быть отсрочены на неопределенное время: "кардиология", "онкология", "травматология", "гематология" и др.

Как ранее пояснила введение ограничений замгубернатора Ольга Кузнечевских, в связи со сложной эпидобстановкой весь кадровый потенциал медучреждений переформатирован на обеспечение приоритетных направлений: моногоспитали, вакцинальные бригады, бригады скорой и неотложной помощи, которые работают в круглосуточном режиме.

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# коронавирус , ограничения , поликлиники

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