В России изменились сроки предоставления ПЦР- теста для въезжающих в страну

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Россияне при въезде в страну должны загрузить результаты ПЦР-тестов на COVID-19 на сайт госуслуг в течение четырех дней после прибытия с помощью формы "Предоставление сведений о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции для прибывающих на территорию Российской Федерации", сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Гражданам в течение трех календарных дней с момента въезда в Россию необходимо пройти тестирование на COVID-19 методом ПЦР, до получения результата соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания. Тест не требуется при наличии вакцинации против коронавируса в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании.

Текст постановления опубликован здесь.