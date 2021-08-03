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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В России изменились сроки предоставления ПЦР- теста для въезжающих в страну

Общество, 17:57 03 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Россияне при въезде в страну должны загрузить результаты ПЦР-тестов на COVID-19 на сайт госуслуг в течение четырех дней после прибытия с помощью формы "Предоставление сведений о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции для прибывающих на территорию Российской Федерации", сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

Гражданам в течение трех календарных дней с момента въезда в Россию необходимо пройти тестирование на COVID-19 методом ПЦР, до получения результата соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания. Тест не требуется при наличии вакцинации против коронавируса в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние шесть месяцев заболевании.

Текст постановления опубликован здесь.

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# вакцинация , коронавирус , ПЦР-тест

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