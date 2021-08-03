285 человек заболели COVID-19 в Тюменской области за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

У 285 человек выявлен коронавирус в Тюменской области за последние сутки. Скончались семеро человек, выздоровели 211, сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в России выявлено 22 тыс. 10 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,2 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 788 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 тыс. 963 человека.

В Москве заболели 1 тыс. 952 человека, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 910, в Московской области - 1 тыс. 540.

В Свердловской области выявили 519 случаев, в Челябинской области - 346, в Ханты-Мансийском автономном округе - 195, в Ямало-Ненецком автономном округе - 132, в Курганской области - 127.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 млн 334 тыс. 195 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 160 тыс. 925 летальных исходов, выздоровели 5 млн 659 тыс. 746 человек.